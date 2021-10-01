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01.10.2021г.
Пензенцы могут поддержать граффити земляка на окружном конкурсе

Пензенцы могут поддержать граффити земляка на окружном конкурсе

Пт, 01.10.21 17:59
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1 октября стартовало голосование в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» за лучшую граффити-работу, в нем принимает участие и Пензенская область.

Как сообщили в полпредстве президента РФ в ПФО, отдать свой голос можно до 15 октября включительно. Для этого следует позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Работа пензенского художника Никиты Романова называется «Вчера и завтра», ее номер – 11.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов можно посмотреть на сайте http://formartpfo.ru во вкладке «финалисты». Итоговый результат финалиста будет представлять собой сумму мест из трех таблиц - экспертной, народного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

«Завершился отборочный этап фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART», в финал вышли 14 лучших работ участников. Каждая работа по-своему интересна и креативна и заслуживает наивысшей оценки. Участие в фестивале такого масштаба – это возможность не только получить общественное признание, но и изменить облик родного города», – отметил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Участниками Фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет с эскизами художественных работ по направлениям: «Новые технологии», «Человек и наука», «Мир будущего». Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели первых трех мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей, дипломы и памятные подарки.

Итоги фестиваля стрит-арта огласят 21 октября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru. Организаторы фестиваля - аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО, «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Напомним, граффити «Вчера и завтра» появилось на здании Пензенского социально-педагогического колледжа. Его автор Никита Романов стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт». Интервью с ним можно прочитать, перейдя по ссылке.

Источник фотографии: Скриншот - https://pnzreg.ru/news/society/339901/, фото предоставлено пресс-службой полпредства президента РФ в ПФО
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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