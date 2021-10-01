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01.10.2021г.
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства

Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства

Пт, 01.10.21 17:58
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Пензячка, арт-куратор и художник Дарья Лисицына начала активно развивать свой блог в «Инстаграме» во время периода самоизоляции, публикуя на своей странице косплеи по сюжетам картин известных художников, таких как Валентин Серов, Леонардо да Винчи, Анри Матисс, Рене Магритт и др. Сейчас у нее более 10 тысяч подписчиков, она проводит креативные арт-марафоны и вебинары об искусстве.

«Я веду личный блог, где выкладываю свою живопись, арт-объекты, потому что считаю своей миссией расширить знания людей в сфере искусства. К сожалению, у нас очень мало внимания уделяют этому в школе, в вузе. Скажу больше: такие предметы как ИЗО, история искусств, всегда считались незначимыми, но это не так. Искусство – это та сфера, которая требует к себе огромного внимания, художники и искусство выражают те мысли и отвечают на те вопросы, которые еще не заданы. То есть это более глубокая, тонкая материя, и она всегда олицетворение современных актуальных проблем: если не личных для художника, то глобальных (для общества в целом). Поэтому глубже погружаясь в искусство, мы задаем вопросы, которые не всегда так запросто приходят на ум», - подчеркнула Дарья.

В начале пандемии среди художников и просто любителей искусства получил широкое распространение флешмоб «Изоизоляция», направленный на популяризацию мировой художественной культуры. Его идея заключалась в подражании, чаще – шуточном и ироничном, героям известных полотен. Например, Адам, протягивающий Еве медицинскую маску ( на картине Альбрехта Дюрера это было яблоко), или жители Помпей, убегающие от вулкана, который извергает коронавирус (подражание работе Карла Брюллова). Дарья во время карантина также решила попробовать приобщиться как можно больше людей к искусству с помощью косплея, и эта идея сделала ее блог еще популярнее.

«Косплеи на произведения искусства я делаю, когда у меня есть настроение, они достаточно простые, без каких-то сложных затей. Это началось во время пандемии, когда существовал проект «Изоизоляция». Я это делаю по большей части для того, чтобы привлечь внимание к определенным темам. Я иногда пишу про сами произведения, про автора. Так что это такой ход, который привлекает внимание своим текстом и визуалом к тексту», - отмечает художница.

Также Дарья не упускает возможность приобщить к искусству и своих детей: сына Радомира и дочь Мирославу, которые являются источниками ее вдохновения.

«Конечно, мои дети – это важная часть моей жизни, и я считаю, что, популяризируя искусство среди людей, я делаю для моих детей этот мир чуточку более образованным, гуманным, более рефлексирующим и глубоким. Это та вселенная, то будущее, в котором им жить, поэтому я таким образом влияю и на их мир тоже», - отмечает Дарья.

Популяризации художественного творчества, как считает блогер, также способствуют ее авторские арт-марафоны и вебинары, которые бесплатно помогают людям погрузиться в мир изобразительного искусства и тем самым раскрыть себя, познать свое мироощущение и творческое начало.

«Особенно это может быть полезно для тех, у кого нетворческая профессия, много рутины в быту, не хватает драйва. Например, на прошлых марафонах было много женщин, которые скучают, пытаются заняться чем-то новым, узнать о мире. Потому что, когда у женщины освобождается время и она перестает работать, ей хочется эту активность сохранить, она ищет, чем еще можно заняться интересным, чтобы развивать мозг, тренировать память и лучше себя узнавать», - комментирует художник.

Она уверена: ликбез в севере искусства - путь к духовному и нравственному росту общества.

Источник фотографии: скриншот https://www.instagram.com/p/CTEsFSBLK0s/, https://www.instagram.com/p/CTpaNEbtODQ/, https://www.instagram.com/p/CKebnd-rKbS/, https://www.instagram.com/p/CK0mEyrl9pe/
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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