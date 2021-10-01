Житель Сосновоборска заплатит 15 тысяч за уклонение от военного призыва

Как сообщает региональное СУ СКР, молодой человек проигнорировал повестки от 18 марта, 7 и 8 октября 2020 года. Следователям пояснил, что не являлся в военкомат, потому что не хочет проходить службу. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

В управлении напомнили, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.