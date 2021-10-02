Олег Мельниченко поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде

Олег Мельниченко поручил врио первого заместителя председателя правительства Виктору Кувайцеву и главе администрации района лично держать на контроле данную ситуацию и координировать работу ведомств, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Необходимо оказать помощь железнодорожникам и в самые короткие сроки возобновить движение поездов», - сказал губернатор.

Напомним, по данным РЖД, авария произошла 2 октября в 4:09. Водитель «Камаза» выехал на переезд, хотя работала запрещающая сигнализация. В этот момент приближался пассажирский поезд №116 «Адлер-Томск». В результате столкновения сошли с рельс три вагона в головной части, но без опрокидывания. Пострадавших нет. На месте работают правоохранители, представители власти, РЖД. Отмечается задержка поездов.