В Тамалинском районе обновили дорогу к селу Зубрилово

В Тамалинском районе Пензенской области завершили работы по реконструкции дороги «Подъезд к селу Зубрилово» в 7,5 км. Об этом сообщили в региональном минстрое.

По данным ведомства, кроме проведенных работ по усилению основания, замене искусственных сооружений, укреплению обочин, подрядчик обустроил тротуар, проходящий по Зубрилово. Всего к дороге примыкают четыре населенных пункта, где проживают более 500 человек. По отремонтированной дороге курсируют школьный и рейсовый автобусы.

В министерстве напомнили, что в 2021 году были направлены субсидии из областного дорожного фонда в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Выделенные средства позволили провести капитальный ремонт, ремонт и реконструкцию 22 км автомобильных дорог к населенным пунктам Пензенской области.