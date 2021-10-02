За сутки 69 пензенцев выздоровели от коронавируса

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Пензенской области назвали число выздоровевших и умерших от этого заболевания за последние сутки.

«Выздоровевших - 69 человек. Итого выздоровевших - 57752. Умерших за сегодняшний день -23», - сообщили в Telegram-канале правительства вечером 1 октября.

Ранее стало известно о том, что в торговых центрах Пензы вводят «входной фильтр» из-за ухудшения эпидситуации. В регионе фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц. Пензенцев призывают проявить сознательность и привиться.