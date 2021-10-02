Молодые ученые и бизнесмены из Пензы могут выиграть грант в полмиллиона рублей

Резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов, научных сотрудников предприятий, молодых ученых и начинающих предпринимателей Пензенской области приглашают принять участие в научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России» (18+).





Как сообщает пресс-служба регионального минпрома, мероприятие состоится 13 октября в технопарке «Яблочков» в рамках полуфинального отбора программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Участниками могут стать лица от 18 до 30 лет, которые ранее не побеждали в программе.

Заявки принимают до 8 октября. Авторы лучших инновационных проектов будут отобраны на финальный отбор программы «УМНИК», победители которого получат гранты в 500 тыс. рублей из федерального бюджета.

Подать заявку можно, перейдя по ссылке. Об условиях участия можно подробнее узнать ЗДЕСЬ.



