В России предложили увеличить штрафы за нарушение масочного режима

Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что, по его мнению, необходимо повысить сумму штрафов за нарушение масочного режима.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, эксперт призвал навести порядок в вопросе ношения масок. Он отметил, что просветительская работа в России отличается от той, что проводят в Европе.

«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — подчеркнул Андрей Исаев.

По его словам, еще в начале 2020 года использование масок показало эффективность в Юго-Восточной Азии. Также эксперт предложил снова проверять сотрудников компаний на ковид с помощью ПЦР-тестов.