Из-за ДТП на переезде под Пензой повреждены 100 м железной дороги и пассажирская платформа

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что из-за столкновения грузовика с поездом на переезде в Пензенской области повреждены пассажирская платформа и около 100 м железнодорожного полотна.

Как сообщает ТАСС, на место происшествия выехал Рузаевский транспортный прокурор, проводится проверка. Движение на участке пути «Лунино – Гольцовка» в настоящее время остановлено, ведутся ремонтные работы с привлечением двух аварийно-спасательных поездов РЖД.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту.

На место выезжал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде, а также договорился с главой Мордовии Артемом Здуновым о доставке пассажиров из поездов, которые задержали из-за ДТП, в Пензу и Саранск на автобусах.