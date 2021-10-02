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02.10.2021г.
В финал этапа туристического конкурса прошли 14 пензенских проектов

В финал этапа туристического конкурса прошли 14 пензенских проектов

Сб, 02.10.21 13:50
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14 пензенских проектов прошли в финал регионального этапа национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2021.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, Пензенская область заняла четвертое место в ПФО по числу представленных проектов в полуфинале премии.

Регион будет представлен в финале в 12 номинациях - от гастрономических и энокультурных событий до мероприятий, связанных с историей, культурой и искусством. Почти все мероприятия проходили в Пензенской области в 2020-2021 годах и были доступны для зрителей в офлайн- или онлайн-форматах:

- «Лучшее детское туристическое событие» - праздник глиняной игрушки (МУК «Поимский историко-архитектурный музей Белинского района Пензенской области»);

- «Лучшее событие в области гастрономического туризма» - межрайонный гастрономический фестиваль «Картофель FEST» (администрация Каменского района);

- «Лучшее событие в формате онлайн» - Купринский литературный праздник (ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»);

- «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000» - музыкальный фестиваль – конкурс «Играй, гармонь, душа России!» в Пензенском районе (МБУК МЦ РДК Пензенского района), Всероссийский историко–культурный фестиваль «ДаншиноFest 2021» (Пиксин Н. Н.);

- «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000» - международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza (ГАУК ПО «Пензаконцерт», Олег Рубцов);

- «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» - День села «С любовью к родному селу» (МБУК «Кучкинский ДЦ»);

- Лучшее туристическое событие исторической направленности» - фестиваль «Суворовская каша» (администрация Лунинского района);

- «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» - международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» 2021 (АНО «Творческое объединение «ПензаХобби»);

- «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» - межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» (ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»);

- «Лучшее этнокультурное событие» - фольклорный праздник «Тундонь ильтема» – праздник коня в селе Большое Пермиево (ТИЦ центральной районной библиотеке Никольского района);

- «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» - «Я поведу тебя в Музей…» МБУК «Музей народного творчества Спасского района»);

- «Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)» - всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2021» (Пиксин Н. Н.), Тарханская ярмарка (Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»).

Итоги регионального этапа подведут до 9 октября в Перми. Там определятся победители, которые представят проекты в финале Russian Event Awards 15-17 ноября в Ульяновске.

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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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