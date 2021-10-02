По факту ДТП на переезде под Пензой возбудили уголовное дело

В пресс-службе центрального МСУТ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП на железнодорожном переезде в Лунинском районе Пензенской области.





В пресс-службе уточнили, что дело возбуждён по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»



«Проводится комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств происшествия», - добавили в управлении.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту.

На место выезжал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде, а также договорился с главой Мордовии Артемом Здуновым о доставке пассажиров из поездов, которые задержали из-за ДТП, в Пензу и Саранск на автобусах.