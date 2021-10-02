Пензенцев предупреждают об ухудшении погоды 3 октября

На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали информацию о том, что 3 октября в Пензенской области прогнозируют желтый уровень погодной опасности.

В управлении пояснили, что ночью и утром в ряде районов ожидается туман. Согласно данным сайта пензенского Гидрометцентра, утром будет дуть северный ветер, днем – северо-восточный. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от +4 до +13 градусов, погода ожидается облачная с прояснениями.

Водителей просят в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.

