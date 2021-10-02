Олег Мельниченко сообщил о возобновлении движения на перегоне в Лунинском районе

«Благодаря слаженной работе всех ведомств движение на участке железнодорожного пути удалось восстановить максимально оперативно», - отметил глава региона.

Также в Telegram-канале облправительства появилось видео, снятое после завершения работ.



В пресс-центре облправительства уточнили, что в ремонтных работах было задействовано 116 человек и 25 единиц спецтехники. Ситуация находилась на постоянном контроле губернатора Пензенской области.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выезжал на место, поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде, а также договорился с главой Мордовии Артемом Здуновым о доставке пассажиров из поездов, которые задержали из-за аварии, в Пензу и Саранск на автобусах.