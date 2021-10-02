В Пензе приостановят работу объектов торговли, где не соблюдают антиковидные меры

В Пензе сотрудники полиции, мэрии, управления по делам ГО ЧС и минсельхоза проверили, как в объектах торговли организован «входной фильтр» в связи с ухудшением эпидситуации.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, комиссия посетила магазины, торговые центры, рестораны, кафе на улице Московской – ТЦ «Высшая лига», «Пассаж», «Арбат», магазины «Караван», «Магнит», «Бристоль», отделы торговли, ресторан грузинской кухни, «KFC», фудкорты, кондитерскую, пекарню.

По итогам проверки ряд замечаний сделали ТЦ «Высшая лига» - за отсутствие масок у посетителей, входного контроля и несоблюдение соцдистанции на фудкорте. Всего сотрудники полиции составили 10 протоколов на посетителей торговых центров.

«Работа торговых объектов, не принявших мер к исправлению ситуации, будет временно приостановлена», - добавили в мэрии.

Напомним, в регионе фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц. Пензенцев призывают проявить сознательность и привиться, а также соблюдать меры профилактики заражения.



