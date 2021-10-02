Пензенцы убрали осенние листья и мусор в Комсомольском парке

2 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству пензенцы навели порядок в Комсомольском парке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, убирали территорию от мусора и осенних листьев руководители городских управлений и ведомств, работники учреждений культуры.

«Мы ставим для себя задачу – навести порядок на всех наших территориях. Городские коммунальные службы работают на магистралях, дорогах и тротуарах общего значения, а нам необходимо за эти последние теплые дни убрать территории, закрепленные за муниципальными учреждениями», – отметил и.о. главы администрации города Сергей Волков.

Напомним, месячник по благоустройству в Пензе проходит с 24 сентября по 16 октября. В этот период в городе сажают деревья, проводят акции по уборке территорий. Общегородской субботник состоится 16 октября.