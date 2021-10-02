Из-за разрушения платформы на перегоне под Пензой отменят остановку электричек

В пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги сообщили о работах, проведенных сотрудниками для ликвидации последствий ДТП на перегоне «Лунино – Гольцовка».

По данным пресс-службы, в восстановительных работах приняли участие почти 200 сотрудников железной дороги. Они заменили шпалы и рельсы на участке в 100 метров.

Движение вновь открыли в 12:22. Задержанные из-за ДТП пассажирские поезда №116 сообщением «Адлер – Томск», №340 сообщением «Новороссийск – Нижний Новгород», №312 сообщением «Новороссийск – Воркута» и №52 сообщением «Пенза – Москва» отправились по маршруту следования, принимаются меры для их ввода в график.

Однако не все последствия аварии удастся быстро восстановить: так, в связи с разрушением платформы о.п. 82 км остановка там для всех пригородных поездов отменяется.

Напомним, по предварительным данным, 2 октября в 4:15 на перегоне «Лунино – Гольцовка», поезд №116 сообщением «Адлер - Томск-2», на регулируемом переезде столкнулся с грузовиком, перевозившим автокран. В результате произошел сход локомотива и трех железнодорожных вагонов поезда с рельс. Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР совместно с Приволжской транспортной прокуратурой проводят проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выезжал на место, поручил оказать помощь в устранении последствий ДТП на переезде, а также договорился с главой Мордовии Артемом Здуновым о доставке пассажиров из поездов, которые задержали из-за аварии, в Пензу и Саранск на автобусах.