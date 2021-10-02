Кардиолог назвал продукты, стимулирующие развитие гипертонии

Врач-кардиолог Сергей Иванов рассказал, от каких продуктов следует отказаться, чтобы не допустить развития гипертонии.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Парламентскую газету», чтобы снизить риск развития гипертонии, следует отказаться от употребления полуфабрикатов – сосисок, пельменей, колбасы.

Кроме того, отмечает врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Сергей Иванов, дополнительным фактором развития гипертонии является сахарный диабет. Поэтому важно придерживаться принципов здорового питания.

«Нужно употреблять меньше соли, исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии. Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Полезно есть хороший полноценный белок — мясо, рыбу и овощи», — рассказал специалист.

Также он порекомендовал больше двигаться, чтобы снять нагрузку с позвоночника, следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови.