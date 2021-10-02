У гостеприимной пензячки украли 30 тысяч рублей

Женщина пояснила, что пригласила к себе в гости малознакомых людей, а после их ухода обнаружила, что у нее пропало 30 тысяч рублей, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 33-летнего мужчины, который ранее уже был судим. Он признал свою вину, украденные деньги у него изъяли, ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества! Не оставляйте дорогостоящие вещи и деньги без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - предупреждают в региональном УМВД.