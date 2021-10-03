Сотрудник ОМОН оказал доврачебную помощь раненому пензенцу

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пострадавший лежал у подъезда дома и был без сознания. Сотрудник ОМОН увидел, что он ранен ножом в живот. Тогда мужчина попросил прохожих вызвать бригаду «скорой», а сам поспешил за медицинскими принадлежностями, чтобы оказать доврачебную помощь пострадавшему.

После того, как горожанина госпитализировали, правоохранители задержали подозреваемого. В его квартире был обнаружен предмет, похожий на нож. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.