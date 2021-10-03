Пензенский «Дизель» одержал вторую победу подряд

2 октября команда встретилась с тольяттинской «Ладой» на «Дизель-арене». Игра закрыла шестиматчевую домашнюю серию «Дизеля» в этом сезоне.

«С первых минут хозяева выглядели активнее, и закономерно вышли вперед — на экваторе стартовой двадцатиминутки Никита Ли отличился в меньшинстве. Тольяттинцы старались отыграться и даже получили шанс реализации большинства 5 на 3, но реализовать его не сумели. Зато перед самым перерывом Игорь Угольников увеличил отрыв», - сообщает пресс-служба команды.

После перерыва Михаил Назаров забросил шайбу в ворота «Дизеля», но развить успех не удалось. На старте третьего периода Никита Ли оформил «дубль», вернув желто-синим преимущество в две шайбы. Увы, ненадолго - Евгений Грошев вновь сократил разрыв до минимума. Игра окончилась со счетом 3:2 в пользу «Дизеля».

9 октября пензенская команда встретится с воронежским «Бураном».