15:34
03.10.2021г.
Пензенец перевел на счета мошенников около 4 млн рублей

Пензенец перевел на счета мошенников около 4 млн рублей

Вс, 03.10.21 12:29
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33-летний житель Пензы перевел мошенникам крупную сумму денег. С заявлением он обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что кто-то пытается украсть деньги со счета пензенца, и порекомендовал снять их и перевести на «безопасный» счет. Напуганный горожанин снял 3 000 000 рублей и 2 995 000 рублей из них перевел на чужие счета.

Через некоторое время пензенцу позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что третьи лица оформили на его имя кредит и пытаются украсть деньги. Чтобы прервать операцию, пензенцу нужно самому заять средства у банка и перечислить их на «безопасный» счет. Горожанин взял миллион в банке и отправил собеседнику, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать незнакомцам свои личные данные и переводить деньги на их счета.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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