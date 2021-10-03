Пензенец перевел на счета мошенников около 4 млн рублей

Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что кто-то пытается украсть деньги со счета пензенца, и порекомендовал снять их и перевести на «безопасный» счет. Напуганный горожанин снял 3 000 000 рублей и 2 995 000 рублей из них перевел на чужие счета.

Через некоторое время пензенцу позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что третьи лица оформили на его имя кредит и пытаются украсть деньги. Чтобы прервать операцию, пензенцу нужно самому заять средства у банка и перечислить их на «безопасный» счет. Горожанин взял миллион в банке и отправил собеседнику, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать незнакомцам свои личные данные и переводить деньги на их счета.