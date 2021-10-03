В Грабово в ДТП изуродовало два автомобиля. Видео

По словам автора поста, авария случилась в Грабово. Видео было сделано в 10:10. Судя по кадрам, столкнулись внедорожник и легковушка. У «Нивы» разбита передняя часть, второй автомобиль от удара вылетел с проезжей части: легковушку сильно смяло.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, быть аккуратными, внимательными и не совершать необдуманных маневров.