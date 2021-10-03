Пензенских автомобилистов предупредили о тумане

4 октября в Пензенской области ожидается желтый уровень погодной опасности.

По данным сайта регионального ГУ МЧС, это связано с туманом, который опустится на область ночью и утром понедельника. Видимость составит 200-500 метров.

Инспекторы просят водителей в туманную погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фар. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.