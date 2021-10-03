Коронавирус. Генетик рассказал, когда может пропасть обоняние

Основатель и гендиректор одного из научных центров молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев объяснил, когда может пропасть обоняние при заражении коронавирусом.

Временная потеря обоняния не является обязательным симптомом заражения коронавирусом, считает он. Если речь идет о штаммах «дельта» и «дельта+», пациенты, как правило, продолжают чувствовать все запахи.

Специалист отметил, что при заболевании коронавирусом человек теряет обоняние только на 10-й день. То есть это в принципе не может быть основным симптомом.

«Если говорить о штаммах «Дельта» и «Дельта плюс», количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом [потеря обоняния], пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса», - цитирует врача телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в прошлом году обоняние не пропадало примерно у 20% пациентов, а сейчас их доля значительно увеличилась. Генетик обратил внимание, что первый признаки гриппа и ковида очень похожи, поэтому при появлении симптомов стоит сразу делать ПЦР-тест.