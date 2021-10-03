Советы «дежурного врача»: как пережить сезон простуд

С приходом осенне-зимнего периода наступает пора наибольшего распространения простудных заболеваний. Становится все меньше солнечных дней, и люди мало времени проводят на свежем воздухе. При этом холодная и ветреная погода может привести к переохлаждению организма, создавая благоприятный фон для развития вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Иммунная защита организма в таком случае ослабевает, а бактерии и вирусы активнее размножаются, усиливая симптомы простуды.

Иммунная система человеческого организма – это своеобразный щит, с помощью которого люди противостоят разного рода инфекциям и влияниям извне. Именно благодаря сильному иммунитету можно не опасаться за свое здоровье в период эпидемий. Но готовить организм к холодам следует задолго до того времени, как эпидемии простудных заболеваний заявят о себе.

В профилактике острых респираторных вирусных инфекций в любом возрасте важную роль играют закаливание организма, правильное питание, физическая активность, умение бороться со стрессом, полноценный сон и защита от самих вирусов, основной из которых является вакцинация. Также есть полезные советы, которые помогут укрепить иммунитет и пережить сезон простуд.

1. Ведение здорового образа жизни.

Важно организовать правильное питание, в которое должны входить разнообразные фрукты и овощи не менее 400 граммов ежедневно, морская рыба, диетическое мясо, печень, кисломолочные продукты, яйца и зерновые. При помощи необходимых продуктов организм обеспечивает себя витаминами (С, группы В, D Е), минеральными солями (железом, цинком, магнием, калием), полезными бактериями для укрепления иммунитета и сохранения микрофлоры кишечника, участвующей в борьбе с вирусами.

Не следует перегружать организм тяжелой, жирной пищей, к которой относятся копчености, жирное мясо, жареные блюда, сладости и алкогольные напитки. Для здоровья печени, создающей один из защитных барьеров в организме, врачи-диетологи рекомендуют включать в меню мед, цельнозерновые каши и сухофрукты (изюм, курагу, инжир). Необходимо правильно распределить приемы пищи в течение дня. Идеальным режимом питания можно считать следующий: завтрак в промежутке от 7 до 9 часов утра, обед – между 15 и 16 часами, а легкий ужин не позднее, чем за 3 часа до сна. Правильное питание - один из компонентов надежной защиты от болезнетворных микробов.

Закаливание организма и физическая активность позволят безболезненно пережить период сезонной адаптации организма. Неважно, какого рода будет двигательная активность: танцы, пробежка по утрам, прогулка перед сном. Все это позволит организму стать более закаленным и приспособленным к любым переменам, в том числе и к перемене сезона. А полноценный отдых (сон 7-8 часов в сутки) укрепит иммунитет и поможет противостоять простудным заболеваниям.

2. Защита от попадания вирусов в организм

Вакцинация остается главной мерой профилактики не только от гриппа, но и от других, не менее грозных инфекций в соответствии с Календарем прививок. Прививку от гриппа, по мнению эпидемиологов и инфекционистов, необходимо делать в сентябре-октябре до начала распространения заболеваемости. Если в этот период проведена прививка от COVID-19, необходимо выдержать интервал не менее одного месяца. Первые случаи заболевания гриппом, как правило, регистрируются в конце ноября - начале декабря. Чтобы в организме полностью сформировался специфический иммунитет от момента прививки должно пройти, как минимум, три недели. От гриппа вакцинация проводится с начала сентября во всех поликлиниках городов и районов области.

Важно соблюдать правила личной гигиены. Инфекции часто передаются через пожатия рук, прикосновения к дверным ручкам или поручням в транспорте, денежным купюрам, тележкам в магазине и другое. Поэтому не следует забывать про мытье рук с мылом в течение дня, протирать их антибактериальными салфетками или обрабатывать гелем-антисептиком. Не следует прикасаться руками к лицу грязными руками. Для предотвращения заражения рекомендуется носить маску в местах большого скопления людей. В этот период стараться реже посещать театры, корпоративы и другие массовые мероприятия, без которых можно обойтись. Промывание носовой полости в период подъема заболеваемости предотвращает попадание микробов в организм через слизистую оболочку носа, которая является входными воротами любой инфекции.

Следует одеваться по сезону, но не кутаться. Одежда должна быть теплой и при этом не стеснять движение. Ноги и руки необходимо держать в тепле, чтобы кровоток был равномерным. Важно проводить больше времени на свежем воздухе, получать положительные эмоции. Известно, что гормоны радости вносят большой вклад в укрепление иммунитета и предотвращение развития простудных заболеваний.