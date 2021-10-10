Отдых в Самаре: отзыв о достопримечательностях, еде и гостиницах

В Самарской области состоялся пресс-тур для блогеров и представителей средств массовой информации, среди которых были журналисты телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова и информагентства «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.

Мы осмотрели городские достопримечательности, а также оценили туристический потенциал Самары и готовы поделиться своими наблюдениями с читателями.

Ольга рассказывает о том, что можно посмотреть в Самаре и где вкусно поесть, а Светлана делится подборкой гостиниц и отелей, в которых можно разместиться.

Куда сходить в Самаре

Смотровая площадка «Вертолетка»

«Вертолетка» - это самая знаменитая смотровая площадка Самары. Название неслучайно: когда-то эта точка, действительно, служила площадкой для летательных аппаратов. Пользовались ею исключительно для нужд местного завода по производству двигателей. Более того, по легендам генеральный конструктор Кузнецов, ради экономии времени якобы добирался на работу и обратно именно воздушным путем. Со временем доступ к территории открыли для всех желающих. С «Вертолетки» открывается прекрасная панорама на Самару, Волгу и Жигулевские горы.

Плюсы:

1. Прекрасный вид.

2. Площадка построена по принципу трех уровней. Здесь есть детские площадки для активного отдыха малышей и подростков, прогулочная зона, зона для «пассивного отдыха» с лавочками, лежаками и качелями.

3. Приятное благоустройство, современный вид, аккуратно и чисто.

Минусы:

1. В плохую погоду вам, скорее всего, негде будет спрятаться от дождя.

2. Поскольку панорамный вид подразумевает открытое пространство, то на «Вертолетке» чаще всего сильный ветер.

3. Лучше взять еду с собой, так как возможностей перекусить на смотровой площадке не так много.

4. Удаленность от центра города и транспортная доступность. Естественно, полноценный вид на объект возможен только на некотором расстоянии от него. В случае с «Вертолеткой» это расстояние таково, что добираться до площадки из центра Самары вы будете не менее 40 минут на личном автомобиле и не менее часа - на общественном транспорте. Еще порядка 15-20 минут необходимо заложить на то, чтобы дойти до панорамы от остановки.

Военно-исторический клуб в поселке Красная Глинка

У деревянных ворот нашу группу встречал руководитель клуба – Иван Бекетов в костюме средневекового крестьянина. О каждой его детали он рассказывает во время экскурсии, припоминая пословицы, объясняя попутно их смысл. Дело в том, что Иван увлекается исторической реконструкцией. И именно с этой точки зрения он подходит к своему облику и быту клуба. С отцом-педагогом они воссоздали кузницу: с мехами, доспехами, копьями, настоящей печью. Здесь же проходят мастер-классы по кузнечному делу.

Крестьянской избой и ее убранством современного туриста не удивить. Но именно здесь мы провели большую часть экскурсионного времени. Внешне этот объект, действительно, скорее, стандартный и даже невзрачный. Достойным содержанием его наполняет рассказ экскурсовода. Почему черевички называли черевичками, и как они выглядели? Какие тонкости существовали при плетении лаптей? Иван придумал целую историю обычного самарского жителя средних веков, все - доступным языком с современными параллелями. Герой берет кредиты, расплачивается с ними, ведет хозяйство. Детали своего рассказа Иван черпает в основном из научных работ историков.

Плюсы:

1. Грамотно составленная экскурсия с десятками интересных фактов, рассказанная доступным языком и с отсылами к русским-народным поговоркам.

2. Близость к лесу.

3. Возможность опробовать быт средневековых крестьян, выковать своими руками железо и покататься на лошадях. Поскольку большая часть экспонатов - новоделы, абсолютно все можно трогать руками.

4. Все постройки в клубе деревянные и выполнены по классическим образцам русского-народного деревянного зодчества. Такие «декорации» подойдут для тематических фотосессий.

5. Лояльные цены.

Минусы:

1. Удаленность от основной части города. Дорога из центра Самары до военно-исторического клуба займет у вас более 40 минул на личном транспорте и более полутора часов - на общественном.

2. Еду лучше взять с собой, поскольку в самом клубе данная услуга не предусмотрена.

3. Владельцы все делают «своими руками», а потому собственно, военно-историческим этот клуб из-за его скромных масштабов можно назвать с натяжкой. Крытой площадки для профессиональных занятий реконструкцией здесь нет. Принять большое количество таких подвижников здесь вряд ли можно. Скорее, это место «для своих», в меньшей степени ориентированное на коммерцию.

«Солидарность Арена»

Словно перевернутый космический корабль - так экскурсоводы и местные жители трактуют архитектурные мотивы стадиона «Солидарность Арена». Его построили в Самаре к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а после мундиаля он стал домом для главного местного клуба «Крылья Советов». Глядя на этот объект 60 метров высотой, невольно думаешь: « А не приложили ли к нему, действительно, руку местные конструкторы ракет?». Кровля выглядит невесомой, а на самом деле дает нагрузку - более 13 тысяч тонн, выдерживают это сотни массивных балок.

Трибуны единовременно вмещают почти 45 тысяч зрителей. Есть и не совсем обычные посадочные места. Например, для людей с избыточным весом. На стадионе есть вместительная vip-ложа. Здесь гости практически с самой верхней точки могут наблюдать за матчем из-за стекла.

Плюсы:

1. Уникальное по инженерной конструкции и внешнему виду сооружение для регионов России.

2. Культовое место для всех любителей футбола. Во-первых, из-за того, что арена строилась к ЧМ 2018, а во-вторых, из-за того, что здесь базируются «Крылья Советов».

3. Для Самары арена стала стимулом к развитию футбола.

4. Площадка способна принимать не только спортивные матчи, но и музыкальные концерты.

5. «Солидарность Арена» доступна для инвалидов. Здесь оборудованы специальные лифты и подъемники.

6. Транспортная доступность. Хотя стадион расположен за городом, добраться до него достаточно легко. Он построен на границе трех оживленных шоссе.

Минусы:

1. Вне матчей здесь (и даже в окрестностях арены) не продаются ни сувениры, ни еда, ни даже вода.

2. Если вы захотите побывать здесь вне матча, вам придется брать экскурсию. Попасть иначе «за забор» не удастся, поскольку на объекте действует строгий пропускной режим. Как альтернатива: довольствоваться внешним видом стадиона.

3. Недостаток самобытности внутри стадиона. При всей природной находчивости и изобретательности жителей Самары в этих стенах поразительно мало рассказывается о футбольной истории города, о «Крыльях Советов», и об истории самого стадиона.

Где вкусно поесть

В гастрономическом плане Самара за последние несколько лет, действительно, выросла. Мы решили в прямом смысле «опробовать» несколько точек питания со своей атмосферой. И выбрали для этого ресторан с историей на пешеходной улице и прибрежное кафе.

Улица Ленинградская - единственная пешеходная улица Самары. Туристический и прогулочный центр. Здесь мы решили обратить внимание на традиции и выбрали для обеда не кафе, а питейную «Кипятокъ», расположенную в старинном особняке.

Плюсы:

1. Интерьер «под старину». Дизайн и вещи подобраны так, что стиль «ретро» не режет глаз, все смотрится гармонично и приятно. И плитка на стойке официантов, и ширма, и даже сервиз. Стиль этого места можно охарактеризовать как смесь советской интеллигенции и дореволюционного купечества.

2. Обширное меню из традиционных блюд. Вкусная кухня. Настоятельно рекомендуем именно во время обеда вспомнить, что вы находитесь в городе на Волге и попробовать местную рыбу.

3. Хороший вид. Питейная находится на втором этаже особняка. При желании гости могут выйти на балкон и сделать фотографию на фоне главной пешеходной улицы.

4. Расположение в историческом центре города.

Минусы:

1. Мало посадочных мест.

2. Цены выше среднего.

3. Недоступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Гуляя по многокиломтеровой самарской набережной вы тоже, наверняка, захотите перекусить. Выбор для туристов здесь обширный: от фаст-фуда, до кафе, ресторанов и баров. Мы выбрали «Жизнь удалась». Отзывы обещали нам самую красивую террасу в Самаре, современную кухню и обширную барную карту.

Плюсы:

1. Кухня, действительно, впечатляющая и разнообразная. Гастротуристу есть, где развернуться. Порадовали и необычные вкусовые сочетания, и внешний вид. Особенно запомнятся нашему дегустатору десерты.

2. Оформление. Современное стильное место, которое подойдет и для вечера в компании, и для торжества. Молодежи здесь точно будет нескучно.

3. Судя по страницам в социальных сетях, здесь также проходят вечеринки с живой музыкой и диджеями.

4. Расположение в самом центре набережной Самары.

Минусы:

1. Цены значительно выше среднего.

2. Мало парковочных мест возле ресторана.

Ну и немного о «попить». Самара - один из тех российских городов, где есть культовые питейные заведения. В данном случае в таком баре продают продукцию местного пивоваренного завода. Он называется «На дне». Экскурсоводы рассказывают, что Максим Горький написал свою самую знаменитую и одноименную этому месту пьесу именно под впечатлением от праздников, которые здесь устраивали владельцы алкогольного производства.

Плюсы:

1. Благоустроенный, цивилизованный вид. В Самаре этот бар сделали туристическим объектом, возле него установили даже небольшую тематическую скульптуру.

2. Наличие своей истории, связанной с историей города.

Минусы:

1. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью.

Где разместиться в Самаре

В Самаре есть множество отелей, гостиниц и хостелов - от эконома до люкса. В рамках тура мы смогли осмотреть несколько из них.

Самым дорогим оказался «Лотте Отель Самара». Таких отелей от южнокорейской сети Lotte Hotels & Resorts в России всего три. Конкретно в этом гости могут разместиться в 193 номерах в неоклассическом стиле. Отель расположен напротив исторической площади Куйбышева, неподалеку от Самарского академического театра оперы и балета и Самарской государственной филармонии.

Плюсы:

1. Удобное расположение.

2. В отеле есть ресторан, терраса, конференц-залы, спа-зона и тренажерный зал.

3. Из номеров открывается панорамный вид на город.

4. Уютные красивые номера.

Минусы:

1. Стоимость выше средней (самый дорогой номер стоит около 250 000 рублей за сутки).

2. На террасе и в ресторане часто проводят банкеты, свадьбы и другие праздники: шум может мешать постояльцам отеля.

3. Мало парковочных мест.

Гостиница, в которой разместились мы, называется «7 Авеню». Мне показалось, что интерьер номеров схож с теми, что нам показали в «Лотте Отель Самара».

Плюсы:

1. Удобные номера за приемлемую цену.

2. Есть спа-зона для гостей.

3. Расположен в шаговой доступности от набережной.

Минусы:

1. Маленькая площадь номеров.

2. Хорошая слышимость.

Заселиться в небольшой номер или же снять целый коттедж туристы могут в гостинице «Моя Глинка». Он расположен в поселке, название которого носит гостиница.

Плюсы:

1. Невысокие цены.

2. Для любителей активного зимнего отдыха это находка. В шаговой доступности здесь находится горнолыжный спуск.

3. Красивый вид на Жигулевске горы.

4. Есть открытый бассейн, спа-зона, сауна, тренажерный зал, а также ресторан и парковка.

5. Для детей бесплатно предоставляются кроватки.

6. Можно заселиться с животными.

Минусы:

1. Удаленность от города. В среднем вам потребуется 40 минут, чтобы доехать из Самары на личном транспорте или такси.

2. В холодную погоду поплавать в бассейне не получится.

А если вы хотите провести отпуск или выходные на вилле, тогда есть гостевой дом Sky-Village. Он расположен в заповеднике «Сокольи горы».

Плюсы:

1. Прекрасные виды с площадки.

2. Есть открытый бассейн, джакузи и баня.

3. На вилле можно разместиться большой компанией.

Минусы:

1. Высокие цены.

2. Плохая холмистая дорога, которая ведет к гостевому дому.

3. Рядом идут строительные работы.

Конечно, это малая часть того, что нам удалось посмотреть и оценить в Самаре. Здесь также есть огромное количество мест для прогулок, много музеев. Поэтому идеальный маршрут для себя сможете составить только вы сами. Наш отзыв - это своего рода небольшая «шпаргалка», которая подскажет вам, на что в этом гостеприимном городе следует обратить внимание. Надеемся, что он был для вас полезен.