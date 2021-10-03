Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса

Министр подчеркнул, что такое возможно только в случае крайней необходимости, если для этого будут объективные причины, сообщил телеканал «360», ссылаясь на ТАСС.

На сегодняшний день, по словам министра, в России из-за всплеска заболеваемости коронавирусом закрыто менее 0,1% школ. Он также напомнил, что решение о закрытии принимают власти региона в зависимости от эпидемической ситуации.

Отмечается, что учебный год в российских школах начался в обычном формате. Эпидемиологи не исключали роста заболеваемости осенью, объясняя это возвращением детей в учебные заведения и прекращением сезона отпусков.