Жительница Башмаково потеряла деньги в надежде получить крупную выплату

В полицию Башмаковского района Пензенской области с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница райцентра.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ей позвонил мужчина и представился сотрудником Генеральной прокуратуры. Незнакомец пояснил, что сельчанке положена выплата в размере 450 000 рублей. Как пояснил звонивший, деньги ей полагались за ранее купленные лекарства у лиц, не имеющих лицензий на торговлю ими. Для получения средств мужчина попросил оплатить налог в размере 13 500 рублей. Женщина так и сделала.

После ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Собеседница попросила оплатить 90 000 рублей за услугу доставки денег. Сельчанка вновь перевела указанную сумму. Общая сумма материального ущерба составила 103 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят с настороженностью относиться к предложениям незнакомцев, а также не сообщать им свои личные данные.