Голубоглазый котенок Лютик нуждается в помощи пензенцев

Сотрудники пензенского центра помощи бездомным животным «Питомец» рассказали в своей группе в соцсети историю очаровательного котенка Лютика.

«Лютик - голубоглазый молочный котик, смотря на которого попадаешь в бездну красоты и очарования. Но история малыша совсем не красивая и не милая: он поселился в заброшенном сарайчике, где жил в грязи, прячась от дождя. На осмотре в клинике у него был обнаружен гной в ушке и прободение барабанной перепонки», - сообщили волонтеры.

Такая травма чревата менингитом, абсцессом ствола мозга и даже гибелью.

«После первых дней лечения Лютик повеселел, но к сожалению, это было не все. У малыша началось нарушение стула, тест на панлейкопению показал положительный результат. Мы незамедлительно начали лечение, капельницы», - добавили сотрудники центра.

Сейчас они всеми силами пытаются спасти Лютика. Узнать, как помочь пушистому красавцу выздороветь, можно ЗДЕСЬ.