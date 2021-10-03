Глава Гидрометцентра сообщил об окончании бархатного сезона в России

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, юг европейской части страны захватили холодные воздушные массы. По словам Романа Вильфанда, в Анапе температура воды опустилась до 16 градусов, в Евпатории - до 17 градусов, чуть теплее море в Алуште, Ялте и Туапсе, где температура воды достигает отметки в плюс 18.

Самое теплое море сейчас в Сочи: здесь вода прогревается до 21 градуса. Все это свидетельствует о завершении бархатного сезона на российских курортах.