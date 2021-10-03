Глава Гидрометцентра сообщил об окончании бархатного сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воды на российских курортах упала, поэтому бархатный сезон можно считать закрытым.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, юг европейской части страны захватили холодные воздушные массы. По словам Романа Вильфанда, в Анапе температура воды опустилась до 16 градусов, в Евпатории - до 17 градусов, чуть теплее море в Алуште, Ялте и Туапсе, где температура воды достигает отметки в плюс 18.
Самое теплое море сейчас в Сочи: здесь вода прогревается до 21 градуса. Все это свидетельствует о завершении бархатного сезона на российских курортах.