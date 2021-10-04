11:41
04.10.2021г.
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2021 году

Пн, 04.10.21 09:28
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Согласно прогнозу социально-экономического развития Минэка, по итогам 2021 года сильнее всего вырастет зарплата граждан, работающих в Москве и в Тамбовской области - рост составит 9,8%.

При этом, по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тыс. и 29 тыс. рублей соответственно.

Как сообщили «Известия», в лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург - заработки местных жителей там увеличатся на 9,5% относительно январских 66 тыс. рублей, а также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1% от 30,5 тыс. и 45,3 тыс. соответственно). Замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан: там они вырастут на 9% относительно 28 тыс. рублей.

Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Представлены в прогнозе и ожидания с более далеким горизонтом. К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (на +6,4% и на +8,5%). В топ регионов с лучшими результатами попали также Башкортостан (+4,8% и +9%), Новосибирская область (+7% и +9%), Дагестан (+7,9% и +9,6%) и, наконец, Калмыкия (+9,7% и +9,8%).

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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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29.09.2021 10:30
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