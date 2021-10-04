Олег Мельниченко сообщил о назначениях в правительстве Пензенской области

4 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко сообщил о новых кадровых назначениях.

«У нас реформа системы управления вступает в заключительную фазу, подписано постановление о регистрации вновь создаваемых органов исполнительной власти Пензенской области - вместо 25 их будет 19. Думаю, что данная структура позволит убрать лишние барьеры и более эффективно работать», - сообщил губернатор.

Олег Мельниченко озвучил первые кадровые назначения. Так, вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен Сергей Федотов. Он будет курировать деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, представительства правительства региона в Москве, департамента по делам архивов.

«Первым заместителем председателя правительства назначен Виктор Кувайцев. Будет заниматься строительством и ЖКХ - курировать министерство строительства и дорожного хозяйства со всеми подведомственными организациями, министерство ЖКХ и ГЗН, министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования», - сообщил Олег Владимирович.

Первым зампредом правительства также назначен Олег Ягов. Он будет курировать министерство образования, министерство физической культуры и спорта, а также сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Должность зампреда правительства получили Алексей Костин (министерство цифрового развития, транспорта и связи) и Лариса Рябихина (министерство культуры и туризма, департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры).

Также Олег Мельниченко напомнил, что первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства назначен Евгений Гусейнов. Исполнять обязанности начальника департамента на период его реорганизации будет Анатолий Бодров.

Министерство внутренней и информационной политики уйдет в подчинение непосредственно губернатору Олегу Мельниченко.

Еще три чиновника пока остаются в статусе врио: Николай Симонов (врио председателя правительства), Валерий Беспалов (врио зампреда) и Вячеслав Космачев (врио зампреда правительства - министра здравоохранения).