Анатолий Бодров назначен врио начальника пензенского департамента СМИ

4 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о временном назначении в департаменте информационной политики и СМИ региона.
«Исполнять обязанности врио начальника департамента на период его реорганизации будет Анатолий Бодров», - сказал Олег Владимирович.
Напомним, ранее занимавший этот пост Сергей Федотов назначен вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Евгений Гусейнов, ранее занимавший должность врио заместителя начальника департамента СМИ, стал первым замруководителя аппарата губернатора и правительства.