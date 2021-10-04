В Пензенской области состоялся фестиваль «Юконский ворон»

Силами Пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) и его партнеров в центре села была проведена значительная часть работы по возведению Михайловского редута, - укрепления русского североамериканского торгового форта 1833 года.

Здесь же, под установленный на одной из башен редута флаг «Русской Америки», был исполнен исторический гимн, который написал Александр Баранов еще в 1799 году. Гостей поприветствовал идейный вдохновитель фестиваля – руководитель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

«Недавно был восстановлен прозвучавший сейчас гимн Аляски, вы его услышали спустя столетия. У меня мурашки по коже и настоящий трепет в душе. Давайте же хранить память о наших первопроходцах, популяризировать эту светлую память, чтобы о них знала вся Россия и весь мир», - цитируют его на сайте РГО.

Заместитель главы администрации Пензенского района Валентина Фокина отметила, что по итогам первого полугодия район был признан одним из самых инвестиционно привлекательных, в том числе благодаря многим известным общественным и культурным деятелям, прославившим его.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, фестиваль включил в себя обширную концертную программу, для гостей праздника выступали солисты и творческие коллективы, актеры пензенского Театра юного зрителя. Кроме того, участники фестиваля смогли по достоинству оценить товары, представленные на ярмарке народных промыслов, а также попробовать различные блюда, кулинарные изделия и напитки.

Праздник проводился в рамках одноименного проекта, а также был посвящен и Дню географа России (в честь 176-й годовщины со дня основания Русского географического общества). Его планировалось провести летом, но из-за пандемии фестиваль был перенесен на октябрь.