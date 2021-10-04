Сергей Федотов станет и.о. губернатора на время командировки Олега Мельниченко

4 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на оперативном совещании сообщил, что уезжает в командировку в Москву.

По словам Олега Владимировича, он примет участие в слушаниях проекта федерального бюджета в Совете Федерации.

«Будем защищать интересы региона. 6 числа я встречаюсь по вопросу реорганизации кредитов. Исполнение обязанностей губернатора на это время возлагается на Сергея Федотова», - сообщил Олег Мельниченко.

Ранее стало известно о том, что Сергей Федотов назначен вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области.