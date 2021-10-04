11:42
04.10.2021г.
В Пензенском драмтеатре открыли мемориальные доски Виктору Огареву и Марии Тамбулатовой

В Пензенском драмтеатре открыли мемориальные доски Виктору Огареву и Марии Тамбулатовой

Пн, 04.10.21 09:58
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В Пензенском драматическом театре состоялась церемония открытия мемориальных досок народной артистке РФ Марии Тамбулатовой и заслуженному деятелю искусств РФ Виктору Огареву.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, автором скульптурных портретов стал Александр Хачатурян.

Мария Тамбулатова служила в пензенском драмтеатре с 1956 года до конца жизни и сыграла на сцене 125 ролей. Талант ее был универсален - ей покорялись центральные и главные роли, но с особым мастерством она умела играть и роли эпизодические, которые в ее исполнении становились украшением любого спектакля.

У заслуженного деятеля искусств России Виктора Огарева с театром была связана почти половина жизни: в 1983-1991 годах он был его директором, затем до 2001 года занимал пост художественного руководителя. В 1991 году театр под его руководством одним из первых в стране перешел на новую форму творческой деятельности, отказавшись от структуры главного режиссера и художественного совета. У актеров появилась возможность поработать с различными режиссерами, обогатив свою творческую палитру. Театр стал постоянным участником российских театральных фестивалей в Москве, Костроме, Орле.

Отмечается, что в этот же вечер на большой сцене Драмтеатра спектаклем «Тетушка на миллион» открылся 229-й сезон. Перед его началом зрителей и коллектив театра поздравила врио главы областного минкульта Татьяна Курдова. Она вручила почетные грамоты губернатора Пензенской области Ольге Беляковой и Георгию Мазуру.

Источник фотографии: Скриншот - https://pnzreg.ru/news/god-kulturnogo-i-dukhovnogo-naslediya-v-penzenskoy-oblasti/341514/
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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16.09.2021 17:22
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06.09.2021 17:19
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