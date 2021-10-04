В Пензенском драмтеатре открыли мемориальные доски Виктору Огареву и Марии Тамбулатовой

Как сообщили в пресс-центре облправительства, автором скульптурных портретов стал Александр Хачатурян.

Мария Тамбулатова служила в пензенском драмтеатре с 1956 года до конца жизни и сыграла на сцене 125 ролей. Талант ее был универсален - ей покорялись центральные и главные роли, но с особым мастерством она умела играть и роли эпизодические, которые в ее исполнении становились украшением любого спектакля.

У заслуженного деятеля искусств России Виктора Огарева с театром была связана почти половина жизни: в 1983-1991 годах он был его директором, затем до 2001 года занимал пост художественного руководителя. В 1991 году театр под его руководством одним из первых в стране перешел на новую форму творческой деятельности, отказавшись от структуры главного режиссера и художественного совета. У актеров появилась возможность поработать с различными режиссерами, обогатив свою творческую палитру. Театр стал постоянным участником российских театральных фестивалей в Москве, Костроме, Орле.

Отмечается, что в этот же вечер на большой сцене Драмтеатра спектаклем «Тетушка на миллион» открылся 229-й сезон. Перед его началом зрителей и коллектив театра поздравила врио главы областного минкульта Татьяна Курдова. Она вручила почетные грамоты губернатора Пензенской области Ольге Беляковой и Георгию Мазуру.