11:42
04.10.2021г.
Гришаев сообщил о сложностях со сроками сдачи объектов в рамках проекта «Жилье»

Гришаев сообщил о сложностях со сроками сдачи объектов в рамках проекта «Жилье»

Пн, 04.10.21 11:05
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4 октября в правительстве состоялось оперативное совещание, на котором обсудили вопросы строительства инфраструктуры в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» в 2021 году в Пензе.

Врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев сообщил, что с выполнением плана возникли сложности. Из запланированных восьми объектов с общим объемом финансирования около 280 млн рублей (почти 187 млн рублей из них – федеральные средства) введены в эксплуатацию только два: насосная станция в Городе Спутнике и водопровод в восьмом микрорайоне Арбеково. Также к завершению идут работы по строительству дорог в шестом и седьмом микрорайонах Арбеково. Срок сдачи объектов – до 15 октября.

«По итогам девяти месяцев выполнено 72,7% от плана, что пока позволяет региону находиться в «зеленой зоне светофора» Минстроя России, однако с июня мы падаем по реализации, проваливаем ввод объектов. Мы имеем сложную ситуацию на трех объектах – водопровод в районе улицы Клары Цеткин, канализация по улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в восьмом микрорайоне Арбеково. Мы администрации Пензы неоднократно указывали на необходимость срочной замены подрядчика или привлечения дополнительных субподрядных организаций», - сообщил он.

Неисполнение годового плана в рамках программы чревато тем, что Пенза рискует недополучить финансирование на 2022 год, где предполагается солидная поддержка федерального центра – порядка 190 млн рублей. Также Александр Гришаев напомнил, что мэрии пора готовить проектно-сметную документацию и проводить аукционы для объектов, которые в рамках программы будут строить в следующем году. Крайний срок – 1 декабря.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подтвердил, что на ряде объектов подрядчик затягивает с работами. Ситуация находится на ежедневном контроле.

«Две дороги из трех полностью завершены, в настоящее время мы оформляем документацию по вводу, есть кадастровые вопросы, мы исправляем ошибки. В шестом микрорайоне подрядчик на прошлой неделе, в субботу, закончил укладывать первый слой асфальта, до конца недели все будет доделано. До 15 числа мы введем его в эксплуатацию», - сообщил мэр.

Также он рассказал, что документы по всем объектам следующего года готовы, но для того, чтобы провести аукционы, необходимо определить муниципальную долю, которая составляет порядка 95 млн рублей. В настоящее время таких средств в бюджете не заложено.

«Стимул» - серьезная федеральная программа, не так-то просто в нее войти. В прошлом году было потрачено очень много сил, чтобы вам в нее попасть. Провалить ее недопустимо, поэтому закладывайте средства», - поручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-центром правительства Пензенской области
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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