В Пензе вспыхнул металлический склад у фабрики игрушек. Видео

Утром 4 октября в региональном ГУ МЧС сообщили подробности пожара на ул. Калинина в Пензе.

По данным пресс-службы управления, сообщение о пожаре поступило в 9:50.

«Горит одноэтажный металлический склад на площади 300 кв метров. Работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», - рассказали в МЧС.

На место выехала журналист информагентства Светлана Хромова. По ее словам, от строения валит черный дым, летит сажа. К складу приехали несколько пожарных машин и одна «скорая».

Одна из сотрудниц рассказала, что выбежала из склада, когда загорелась крыша. Из помещения все эвакуированы.

Информагентство продолжит следить за развитием событий.