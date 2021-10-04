В какую сумму россиянам обходится содержание домашних питомцев

Выяснилось, что самые популярные домашние питомцы в России — кошки, они есть у 35% опрошенных. А каждый четвертый житель страны (23%) держит дома собаку. Только у 4% россиян живет птица, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% - аквариумные рыбки. Домашние животные есть почти у половины российских семей – показатель составил 49%, сообщают «Известия».

Минимальные затраты на всех домашних животных обычно составляют 2 тыс. рублей в месяц. Такой ответ дали 68% участников исследования. В 2019 году россияне в среднем отдавали на 500 рублей меньше, отмечают аналитики.

В совокупности все домохозяйства в России, в которых есть питомцы, тратят на них около 54 млрд рублей в месяц. В 2019 году жители в среднем расходовали на домашних животных по 36 млрд рублей в месяц. Как считают аналитики, расходы увеличились во время пандемии.

«За пандемию увеличились расходы на одежду, аксессуары, игрушки для животных. Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым. Рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии», - отметила эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.