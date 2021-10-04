Ольга Баталина написала заявление об уходе с поста замглавы Минтруда – СМИ

Замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина написала заявление об уходе с поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным РИА Новости, Ольга Баталина написала заявление об увольнении премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с получением мандата депутата Госдумы. Официального подтверждения информации об ее уходе с поста замминистра в настоящее время нет.

Согласно проекту постановления Центрального избиркома, 4 октября на заседании Ольга Баталина будет зарегистрирована в качестве депутата Госдумы. Напомним, она получила мандат по федеральному списку «Единой России» от Пензенской области.