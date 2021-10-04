Медиахолдинг «Экспресс» поздравляет Сергея Федотова с назначением вице-губернатором

«От лица коллектива медиахолдинга поздравляю Сергея Валерьевича с назначением. Желаю ему профессиональных успехов и плодотворной работы», - сказал Антон Шаронов.

Напомним, 4 октября на оперативном совещании в правительстве губернатор Олег Мельниченко сообщил о кадровых назначениях в кабмине. В частности, глава региона отметил, что Сергей Федотов, занимавший должность врио начальника департамента информационной политики и СМИ, будет работать вице-губернаторм – руководителем аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Также он будет исполнять обязанности губернатора на время командировки Олега Мельниченко в Москву, которая запланирована на ближайшие дни.