Ягов и Кувайцев сохранили должности первых зампредов пензенского правительства

4 октября на оперативном совещании губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утвердил Виктора Кувайцева и Олега Ягова в должностях первых зампредов правительства региона.

«Первым заместителем председателя правительства назначен Виктор Кувайцев. Будет заниматься строительством и ЖКХ - курировать министерство строительства и дорожного хозяйства со всеми подведомственными организациями, министерство ЖКХ и ГЗН, министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области», - сообщил Олег Владимирович.

Список курируемых сфер после утверждения в должности у Виктора Николаевича не изменился.

Первым зампредом правительства также назначен Олег Ягов. Он будет курировать министерство образования, министерство физической культуры и спорта, а также сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Таким образом, у Олега Васильевича уменьшился список курируемых структур. Ранее он также отвечал за культуру, проводил работу по взаимодействию с органами местного самоуправления, средствами массовой информации, политическими партиями, общественными, национальными, религиозными объединениями, профессиональными союзами и с правоохранительными органами.

О других кадровых назначениях можно узнать ЗДЕСЬ.