Пензенцев просят не пугаться включения сирен и громкоговорителей 6 октября

На сайте регионального ГУ МЧС появилась информация о том, что в Пензенской области 6 октября пройдет проверка готовности систем оповещения населения.

С 10:40 начнется подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира на общедоступных теле- и радиоканалах продолжительностью до одной минуты.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», - отметили в региональном управлении.

Напомним, аналогичная проверка проходила в регионе 3 марта.