Олег Мельниченко поздравил пензенских сотрудников МЧС с праздником

«Во все времена ваша работа была и остается делом ответственным и почетным. Вы успешно решаете ответственные задачи – оберегаете промышленные и социальные объекты от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф, приходите на помощь людям, попавшим в опасную для жизни ситуацию. Высочайший профессионализм, мужество, стойкость, прекрасная выучка являются вашими отличительными качествами.

Выражаю сотрудникам управления искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, неизменную верность избранному делу!» - отмечается в поздравлении.

Олег Мельниченко пожелал пензенским сотрудникам управления крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества.