Лариса Рябихина в статусе зампреда будет курировать сферу культуры

Лариса Рябихина утверждена в статусе заместителя председателя правительства. Она будет курировать региональное министерство культуры и туризма с подведомственными учреждениями, департамент Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

Об этом 4 октября на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Лариса Юрьевна больше не отвечает за работу управления по обеспечению деятельности губернатора, управления пресс-службы губернатора, правового управления и других.

Напомним, с полным списком произведенных назначений можно ознакомиться здесь.

Ранее Олег Мельниченко сообщал о реформе системы управления регионом – ряд учреждений и ведомств укрупнен. Вместо 25 органов исполнительной власти остается 19.