Владелицы сети борделей в Пензе отправятся на скамью подсудимых

Пензячки предстанут перед судом за попытку заработать на продажной любви, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно материалам дела, две женщины 37 и 32 лет руководили «массажными» кабинетами в Ленинском и Первомайском районе города.

Эротические салоны работали с конца февраля 2020 года по апрель 2021-го. В подчинении подозреваемых находились десять девушек от 20 до 30 лет. Две из них были администраторами, которые вели прием и учет клиентов, показывали секс-работниц посетителям, собирали и делили выручку после смены. Объявления об оказании пикантных услуг были размещены в Сети.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд. Организаторам борделей может грозить до пяти лет тюрьмы.