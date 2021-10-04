Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы

На сайте авиаперевозчика, который осуществляет рейсы из Пензы в Минводы и обратно, появилась информация о возможности купить билеты на период вплоть до конца марта 2022 года. Журналисты информагентства обратились к директору аэропорта Юрию Осколкову, чтобы выяснить, действительно ли расписание перелетов на весь этот период уже утверждено и пензенцы могут начинать планировать свой весенний отпуск в Минводах.

По словам Юрия Ивановича, пока можно приобретать билеты вплоть до конца 2021 года, так как рейсы на этот период уже утверждены. А вот с планированием путешествия на более поздний период лучше пока повременить.

«Данные рейсы – и на Минводы, и на Краснодар – субсидируемые. Согласно бюджетному законодательству, они утверждаются не более чем на календарный год. Расписание утверждено до конца 2021-го. До 1 октября авиакомпаниями подавалась дополнительная заявка на предстоящий период, то есть на следующий год. Что и сделала авиакомпания «Азимут». Но комиссия по утверждению этих субсидированных рейсов состоится в четвертой декаде года – в ноябре или декабре. Поэтому покупать билеты на март пока не стоит – компания поторопилась, эти рейсы еще не утверждены комиссией», - объяснил директор аэропорта Пензы.

Юрий Осколков отметил, что заявку на субсидируемые рейсы из Пензы подали и другие авиакомпании. Среди направлений – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи в зимний период.

«Прежде чем подать заявку, они согласовывали с регионами, согласны ли они доплачивать за перелеты. Пензенская область согласилась. На некоторые направления заявилось сразу несколько авиакомпаний. Будем ждать, какое решение будет принято», - сказал он.

Напомним, ранее было утверждено расписание перелетов из Пензы в Минводы лишь на две с половиной недели - с 11 по 29 октября.

