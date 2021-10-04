18:35
04.10.2021г.
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы

Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы

Пн, 04.10.21 14:29
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На сайте авиаперевозчика, который осуществляет рейсы из Пензы в Минводы и обратно, появилась информация о возможности купить билеты на период вплоть до конца марта 2022 года. Журналисты информагентства обратились к директору аэропорта Юрию Осколкову, чтобы выяснить, действительно ли расписание перелетов на весь этот период уже утверждено и пензенцы могут начинать планировать свой весенний отпуск в Минводах.

По словам Юрия Ивановича, пока можно приобретать билеты вплоть до конца 2021 года, так как рейсы на этот период уже утверждены. А вот с планированием путешествия на более поздний период лучше пока повременить.

«Данные рейсы – и на Минводы, и на Краснодар – субсидируемые. Согласно бюджетному законодательству, они утверждаются не более чем на календарный год. Расписание утверждено до конца 2021-го. До 1 октября авиакомпаниями подавалась дополнительная заявка на предстоящий период, то есть на следующий год. Что и сделала авиакомпания «Азимут». Но комиссия по утверждению этих субсидированных рейсов состоится в четвертой декаде года – в ноябре или декабре. Поэтому покупать билеты на март пока не стоит – компания поторопилась, эти рейсы еще не утверждены комиссией», - объяснил директор аэропорта Пензы.

Юрий Осколков отметил, что заявку на субсидируемые рейсы из Пензы подали и другие авиакомпании. Среди направлений – Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи в зимний период.

«Прежде чем подать заявку, они согласовывали с регионами, согласны ли они доплачивать за перелеты. Пензенская область согласилась. На некоторые направления заявилось сразу несколько авиакомпаний. Будем ждать, какое решение будет принято», - сказал он.

Напомним, ранее было утверждено расписание перелетов из Пензы в Минводы лишь на две с половиной недели - с 11 по 29 октября. 
 

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Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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