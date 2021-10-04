Пензенцам сообщили о переносе времени октябрьских авиарейсов в Москву

«С 5 октября мы перенесли время одного рейса в Москву с ночи на 16:10. Это связано с уменьшением пассажиропотока: в Сочи сейчас +16 градусов, холодно купаться [речь - о стыковочном рейсе «Пенза - Москва - Сочи» - прим.ред.] Все остальные рейсы на коммерческой основе как были, так и остаются», - сообщил Юрий Иванович.

Согласно данным на сайте аэропорта, самолеты сообщением «Пенза - Москва» будут летать по вторникам и четвергам. В Пензу они будут вылетать в 14:10, в Москву – в 16:10. Это расписание актуально на период с 5 по 28 октября.

Ранее также стало известно о продлении авиарейсов в Минводы до конца года. Кроме того, Юрий Осколков рассказал, в какие города из Пензы могут утвердить субсидируемые перелеты в 2022 году.