Роспотребнадзор объяснил слова об отмене массовых мероприятий в России

Дополнительных ограничений на массовые мероприятия в России нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Так в ведомстве пояснили слова его главы Анны Поповой об отмене крупных мероприятий.
Как сообщает телеканал «360», с таким заявлением Анна Попова выступила на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом. Однако оказалось, что она говорила об уже имеющихся ограничениях. А решать, вводить их или нет, должны главы регионов.
«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», - сообщило ведомство.
Напомним, в Пензенской области продлили режим повышенной готовности. Жителям необходимо носить маски и соблюдать соцдистанцию.