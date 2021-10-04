Пожилую пензячку подозревают в краже денег у студентки

В Пензе у студентки украли деньги с карты. Под подозрением – 64-летняя жительница областного центра.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пенсионерка украла 3000 рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала студентке.

Злоумышленница призналась в содеянном и сказала, что оплатила деньгами покупки в различных магазинах Пензы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев, нашедших чужие вещи, просят не присваивать их себе. В таких случаях необходимо принять все меры для возврата их владельцу.